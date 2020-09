أفاد مصادر إعلامية، الجمعة، بقيام متظاهرين بإشعال النيران في إطارات السيارات وإغلاق الطريق في قرية الساعدي بسبب سوء الأحوال المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

