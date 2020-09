أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي بدرنة، اليوم الجمعة، عن دخول

حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا إلى المركز.

وأوضح المركز، من خلال بيان عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لم تسجل اليوم حالات شفاء أو وفيات جديدة، وأن إجمالي

عدد الحالات المتواجدة في المركز، بلغ حالتين فقط.

