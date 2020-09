بوشعاله: استئناف الإنتاج بحقل مسلة النفطي

أكد مراقب حقل “مسلة” النفطي التابع لشركة الخليج العربي

للنفط، أوحيده بوشعاله، بدء تشغيل الحقل واستئناف الإنتاج وذلك في زمن قياسي لم يتجاوز

ست ساعات.

وأوضح بوشعاله أن ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس لجنة الإدارة

بشركة الخليج، محمد شتوان، لجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة بالاستعداد للبدء

في استئناف العمليات الإنتاجية، بعد إعلان المؤسسة الوطينة للنفط رفع القوة القاهرة

عن الحقول والميناء التابع للشركة.

