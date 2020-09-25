إظلام تام في سرت للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة

دخلت مدينة سرت باحيائها السكنية فى ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، على ما أفاد مراسل «بوابة الوسط».

وأرجع الناطق الإعلامي للمجلس البلدي سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» سبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في المدينة إلى العجز بمحطات التوليد شرق سرت، لافتًا إلى أن المحطة الرئيسية بالمدينة لا يصلها سوى كمية قليلة من الميغاوات.

– حدوث إظلام تام في سرت

بدوره، قال مدير مركز التحكم بسرت، بنور الأعميش، إن المدينة تحتاج إلى اكثر من 100 ميغاوات لتغذيتها بشكل مستمر بالكهرباء، مشيرًا إلى أن ما تحصل عليه حاليًا لا يتخطى 55 ميغاوات وهي كمية «لا تكفي»، خاصة في ضوء توقف محطة كهرباء الخليج البخارية بالمدينة.

وقبل يومين، دخلت سرت في ظلام دامس بسبب حدوث فصل تام في الكهرباء، وأرجع رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء في سرت، رمضان أبوشوفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» السبب في ذلك إلى خروج إحدى المحطات بالمنطقة الشرقية عن العمل.

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