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وزير الشؤون الخارجية التونسية والسفيرة البريطانية يتفقان على دعم الحل السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع سفيرة المملكة المتحدة في تونس “لويز دي سوزا” تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل التعاون لحل الأزمة، خلال استقبالها بمقر الوزارة، الخميس، في زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس.

واتفق الجانبان بحسب بيان صادر عن وزراة الشؤون الخارجية في تونس، على متابعة تطورات الوضع في ليبيا، وأهمية الدفع باتجاه التوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء.

من جهتها، عبرت السفيرة البريطانية خلال اللقاء، عن تثمين حكومة بلادها عاليا لمستوى التعاون القائم مع تونس في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال التربية والثقافة والتشغيل، إضافة إلى تنسيق الجهود الأمنية بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها بالخصوص الوضع في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث أبرز عثمان الجرندي أهمية هذا الفضاء الإستراتيجي لتونس، مؤكدا الحاجة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز مقومات الأمن والسلم والدفع في اتجاه تنمية متضامنة تجعل من “المتوسّط” بحيرة سلام وفضاء للاستقرار والرّخاء.

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الاتفاق السفيرة البريطانية دعم الحل السياسي ليبيا وزير الشؤون الخارجية التونسية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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    من الضروري على القوات المسلحة الليبية للامن العام وحماية المقدزات الليبية الانتباه للآتي :
    1- من الضروري تأمين الاراضي الليبية ونقابة الفلاحين الليبيين – بتأمين أمني وعدم الوثوق في اي تجارات خارجية أبدا – قبل تغطية المناطق المحلية والمواطن الليبي وذلك عن طريق التعامل مع الحافظين لكتاب الله فيما يخص التأمين الزراعي المحلي .
    2- عدم التعامل مع الجهات الأجنبية او العميلة – فيما يخص التأمين الزراعي للأراضي الليبية وتقدبم الصيانات المعنية بما يخص البلديات الليبية.
    3- توفير الحماية اللازمة لكل مزارعين الليبيين والامراض الزراعية وحصر التعاملات بالتدوين داخل البلديات لمعرفة كيفية توزيع الانتاج المحلي في الداخل قبل اي تعامل مع اي جهة اجنبية . او عربية وذلك عن طريق الجهات الليبية المتخصصة .
    التبليغ عن أي هجمات او سرقات او تهريب تحدث لاي عمليات نقل للمحاصيل الزراعية الليبية – للجهات الليبية المعنية بالامن والتامين والعمل المباشر مع ادارة الشءون الاسلامية والاوقاف الليبية والامن العام .

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