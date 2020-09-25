بعيو ينتقد التعامل مع انتشار السلاح في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2020

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو السياسات الخاطئة في التعامل مع الوضع الأمني في طرابلس في إشارة إلى الاشتباكات الحاصلة بين مجموعات مسلحة في تاجوراء.

وقال بعيو في تدوينة له على حساب فيسبوك إن القرارات أو ما سماها “الأختام” لا قيمة لها دون وجود قوة ردع قادرة على فرض الأمن وتطبيق القانون وما دام هناك من يحمل السلاح فإن الكلمة الفصل ستكون له.

وأضاف بعيو أنه “لا دولة دون احتكار العنف ولا دولة وجود شرطة وجيش” بمعنى أنهما الوحيدان القادران على فرض الأمن والاستقرار في العاصمة.