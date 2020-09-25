«مكافحة الأمراض» يكشف تطورات الوضع الوبائي في المدن الليبية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، 658 إصابة جديدة بفيروس كورنا في المدن الليبية فضلا عن وفاة 17 مصابا.

الإحصاءات العامة :

وأكد المركز، أن إجمالي الإصابات بلغ 31,290 حالة والحالات النشطة 13,291، المتعافين 17,508، أما الوفيات 491 حالة.

وبحسب البيان الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، فأنه استلم 3506 عينات موزعة على المختبرات التالية :

1- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2354) عينة

2- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (102) عينة

3- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (102) عينة

4- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (650) عينة

5- مختبر فرع المركز سبها عدد (92) عينة

6- مختبر فرع المركز الزاوية عدد (82) عينة

7- مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (22) عينة

8- مختبر فرع المركز تازربو عدد (14) عينة

9- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة

10- مختبر فرع المركز غدامس عدد (10) عينات.

11- مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينات.

12- مختبر فرع المركز الكفرة عدد (8) عينات.

ولفت المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي، 2848 عينة سالبة، و658 عينة موجبة منها430 ‘صابة جديدة و228 إصابة مخالطة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 146 حالة جديدة

– عدد 91 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 25 جديدة

عدد 19 مخالطة

الحوامد :

عدد 4 جديدة

عدد 1 مخالطة

3- الجفارة :-

عدد 17 جديدة

4- العجيلات :-

عدد 3 مخالطة

عدد 9 جديدة

5- ترهونة :-

عدد 6 جديدة

عدد 1 مخالطة

6- الخمس :-

عدد 48 جديدة

7 – النواحي الأربع :-

عدد 7 مخالطة

عدد 18 جديدة

8 – صبراتة :-

عدد 6 جديدة

عدد 2 مخالطة

9 – الزاوية الغرب :-

عدد 3 جديدة

عدد 2 مخالطة

10 – المنشية- الجميل :-

عدد 9 جديدة

عدد 1 مخالطة

11- جنزور :-

عدد 9 مخالطة

عدد 12 جديدة

12 – سواني بن أدم :-

عدد 9 جديدة

13 – الزاوية المركز :-

– عدد 23 جديدة

عدد 7 مخالطة

14- : الحرابة

عدد 3 جديدة

15 – صرمان :-

عدد 7 جديدة

عدد 9 مخالطة

16 – الرياينة

عدد 1 جديدة

17- زليتن :-

عدد 11 جديدة

عدد 20 مخالطة

18- مصراتة

عدد 21 مخالطة

19- العواتة

عدد 2 جديدة

20- وازن

عدد 1 جديدة

21- الرجبان

عدد 1 جديدة

22- الجميل

عدد 1 مخالطة

عدد 6 جديدة

23- المعمورة

عدد 2 جديدة

24- الزنتان

عدد 1 جديدة

عدد 5 مخالطة

25- الرحيبات

عدد 2 جديدة

26- باطن الجبل

عدد 14 جديدة

عدد 10 مخالطة

27- القره بوللي

عدد 3 جديدة

28- القواليش

عدد 2 جديدة

29- اجدابيا

عدد 8 جديدة

عدد 5 مخالطة

30 – خليج السدرة

عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

31- تازربو

عدد 3 مخالطة

عدد 2 جديدة

32 – سبها

عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

33 – الشاطئ

عدد 2 جديد

عدد 4 مخالطة

34 – البوانيس

عدد 1 جديدة

35 – بنت بية

عدد 5 جديدة

عدد 2 مخالطة

36 – الكفرة

عدد 7 جديدة

37 – غدامس

عدد 1 جديدة

38- غات

عدد 3 مخالطة

عدد 7 جديدة

وأشار المركز إلى أن المركز سجل 666 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 512 في طرابلس

2 – عدد 15 في سبها

3- عدد 8 في تازربو

4- عدد 12 في الزاوية المركز

5- عدد 30 في باطن الجبل

6- عدد 40 في ترهونة

7- عدد 3 في مصراتة

8 – عدد 28 في زليتن

9 – عدد 1 في طبرق

10- عدد 10 في غريان

12- عدد 7 في الكفرة

وبين أن هناك 17 حالة الوفاة منها 1 في تازربو و1 في الزاوية المركز وحالة في أجدابيا وحالتين في بني وليد و4 في باطن الجبل وحالة في صرمان وحالة في زليتن وحالة في العجيلات وحالتين في غريان و 3 في الكفرة.