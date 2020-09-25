‘بوزنيقة’ تستقبل الجولة الثانية من الحوار الليبي الأحد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2020

يستأنف الأفرقاء الليبيون اجتماعاتهم بعد غد الأحد في منتجع أبوزنيقة المغربي ، فيما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبي الليبي في جنيف الشهر القادم

وسيعمل المجتمعون في المغرب على التوصل إلى الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين، على أن يتم التوقيع على الاتفاق بعد أن أفضت الجولة الأولى إلى توافق الطرفين على إعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي ،

كما ستشمل المشاورات التحضير لاجتماع جنيف الذي سينعقد خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم للاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية

ورجحت مصادر مطلعة أن يشارك كل من عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي وخالد المشري رئيس نجلس الدولة الاستشاري في الجولة الثانية من اجتماعات أبوزنيقة

وكانت الجولة الأولى من الحوار قد انعقدت من 6 الى 10 سبتمبر الجاري ، حيث توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى “اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار و”استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر سبتمبر الجاري “من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن هناك بشائر للخير في ليبيا بأن تتكاتف جهود الليبيين حول طرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والعمل على تفكيك المليشيات المسلحة خاصة في الغرب الليبي مشيرا إلى أن المباحثات من المنتظر أن تفضي لاتفاق سياسي بأن تكون هناك حكومة واحدة ومجلس رئاسي موحد، ومن ثم سيذهب الليبيون إلى انتخابات في القريب العاجل.

وفي الأثناء، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، امس الخميس، مسؤوليتها عن تداول اسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومن المقرر انعقاده في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة جان العلم، في بلاغ حول قوائم المشاركين التي يشاع أنه تم تسريبها،: «مجددًا أود التأكيد على أن البعثة ليست مسؤولة عن أي معلومات يتم تداولها، بما في ذلك تداول نسخ متعددة بأسماء لمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، طالما هذه المعلومات أو الأسماء لم تصدر عن البعثة أو تنشر على موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أبوعلم أن «البعثة في طور التحضير لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي في الأسابيع المقبلة، وأنه بمجرد استكمال الترتيبات، ستنشر البعثة جميع التفاصيل المتعلقة بالحوار، بما في ذلك تاريخ ومكان الانعقاد وما يتعلق بالمشاركين».

وجاء موقف البعثة الأممية بعد نشر تقارير إعلامية قالت أن اجتماع جنيف المقبل حول الأزمة الليبية سيعقد يوم 15 أكتوبر بحضور 80 شخصية من مختلف الأطياف في الدولة التي مزقتها الحرب ، وأن من بين المشاركين 13 نائبا من مجلس النواب و 13 من مجلس الدولة الإستشاري

وفي سياق متصل ، قدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس مقترحا لدعم مسارات الحوار الليبي الحالية، وضمان مشاركة فئات المجتمع المختلفة.

ويتمثل المقترح في إطلاق مسار للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، يضم المجتمع المدني والمكونات الثقافية والاجتماعية والنخب، ومسار آخر للبلديات من شأنه نقاش سبل تفعيل الإدارة اللامركزية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، حسب بيان بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس.

وأكد السني أهمية إطلاق الحوار السياسي الشامل دون تأخير، بمشاركة وتمثيل القوى الفاعلة ومن كل التيارات والانتماءات؛ للوصول إلى توافق وطني وإنهاء الانقسام والصراع الذي دام سنوات، موضحا أنه مهما كانت الحلول والمبادرات المقترحة فإن الليبيين «سئموا المراحل الموقتة، ويسعون لحلول تصل بهم إلى دستور دائم وانتخابات».