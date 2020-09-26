حراك “إنقاذ ليبيا”: يجب معاقبة الفاسدين وإعادة أموال الدولة لخزينتها

طالب منظمو حراك “إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين”، معاقبة كل الفاسدين والذين أنفقوا أموال الدولة.

وأوضح منظمو الحراك، عبر صفحتهم على الفيسبوك: ” {الدين العام} لابد من فرز حلاله( ماانفق للمصلحة العامة)من حرامه( ماذهب لجيوب الفاسدين) وذلك قبل تحميله بالمجمل على الشعب الليبي، أو بتعبير أخر اللى صرفتوا علينا نردوه واللي صرفتوه على أرواحكم مش شورنا و مفروض يرتد لخزينة الدولة مع معاقبتكم ايها الفاسدين، هذا في حال الشعب وقف صف واحد مع محاربة الفساد”.

وينشط الحراك، منذ أيام في مدينة بنغازي، بعد المظاهرة التي أعلن عنها، قبل أيام، وتسببت في اختطاف الشاب ربيع العربي، أحد المشاركين في المظاهرة، وبعدها أُعلن إطلاق سراحه وعودته إلى بيته.

وتشهد مدن ومناطق ليبيا، حراكا شعبيا في الميادين والشوراع، احتجاجا على تردي الخدمات والتي على رأسها أزمة الكهرباء، وفشل الحكومات في إيجاد حلول جذرية للأزمات.

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