أفادت مصادر إعلامية، السبت، بقيام متظاهرين من منطقة

الظهرة بالعاصمة طرابلس، بإغلاق الطرق المؤدية للسوق من جانب الحديقة وأمام مقبرة

سيدي بوبكر بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

عاجل // متظاهرو منطقة الظهرة يغلقون الطرق المؤدية للسوق من جانب الحديقة وأمام مقبرة سيدي بوبكر في طرابلس بالإطارات المشتعلة احتجاجا على انقطاع الكهرباء

