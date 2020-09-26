لجنة الأزمة: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في صرمان

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، عن الوضع الوبائي للمدينة، ليوم أمس الجمعة.

وأوضحت اللجنة، أن فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، استلم نتائج عدد 33 مسحة أنفية والتي كانت منها عدد 17 مسحة موجبة.

وأشارت لجنة مجابهة كورونا في صرمان، أن الحالات الموجبة بلغ عددها 17 حالة موجبة، منها 6 حالات جديدة.

وأضافت اللجنة، أن 3 حالات من محلة صرمان المدينة، و4 حالات من محلة مخلوف، و3 حالات من محلة العين، و4 حالات من محلة الساحل، وحالتين من محلة زكري، وحالة واحدة من محلة الشاطي.

وعن حالات الشفاء، أوضحت اللجنة، أنها 15 حالة تماثلت للشفاء، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وختمت لجنة مجابهة كورونا في صرمان، بالإحصائية على النحو التالي:

الإصابات الكلية: 263

الحالات النشطة: 149

حالات الشفاء: 97

حالات الوفاة: 17

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