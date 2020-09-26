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بلدية الخمس تُحذر من كارثة إنسانية إن لم تُفتح الطريق لسيارات الأكسجين

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد رئيس لجنة الطوارئ بالخمس، المشائخ والأعيان وكل الجهات المسؤولة ببلدية زليتن بالسماح بالمرور لسيارات الأكسجين الخاص بمراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي.

وأوضحت بلدية الخمس، أن المناشدة تأتي بعد غلق الطريق في منطقة سوق الثلاثاء ورفض غالقي الطريق بالسماح للسيارات بالعبور لتعبئة الإسطوانات من مدينة مصراتة.

وحمّل رئيس لجنة الطوارئ بالخمس، الجميع المسؤولية الإنسانية لحياة عشرات المرضى في مراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي المتوقفة حياتهم على توفر هذا الأكسجين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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