حالة الطقس: رياح بحرية ترفع مستوى الأمواج على الشوطئ الليبية

أفادت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن ليبيا ستشهد تيارات بحرية إلى الشوطئ الليبية تُسهِمْ في رفع مستوى الأمواج إلى المترين وأكثر على معظم السواحل الليبية لثلاث ايام متتالية تبدأ غربا لتنتقل شرقا بشكل سريع، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر.

وأوضحت الجمعية، أن الرياح متوقع أن تصل لمناطق الساحل الغربي، وعند وصولها ستكون نشطة السرعة وقد يصل سرعة بعض هباتها 60 كليو متر في الساعة .

وأشارت جمعية رؤية لهواة الفلك، في وقت سابق، يوم أمس، إلى قُرب نهاية موجة الحر على بعض مناطق ليبيا.

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