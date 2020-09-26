مصادر تكشف “كواليس” الاتفاق المرتقب بين الجيش وحكومة الوفاق

كشفت مصادر ليبية، عن اقتراب الجيش الوطني وحكومة الوفاق، إلى اتفاق بتحويل مدينة سرت إلى منطقة “منزوعة السلاح” وعاصمة للسلطة الجديدة، التي يُجري التداول عليها مؤخرا.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، “إن هناك ما أسمته بتوافق مبدئي على جعل سرت منطقة خضراء بدون سلاح، وانسحاب كل الأطراف المتصارعة من محيطها، وإعلان هدنة دائمة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطن، بقيادة المشير خليفة حفتر”.

ووصفت المصادر الليبية التي طلبت عدم التعريف بنفسها، أن ما حدث انفتاح سياسي بين طرفي النزاع في ليبيا، في وقتٍ تعمل فيه الأطراف الليبية على عقد جولات جديدة من الحوار السياسي.

وأشارت ذات المصادر، للصحيفة، عن اتفاق روسي “غير معلن”، لبدء انسحاب المقاتلين الأجانب المحسوبين على طرفي النزاع، حكومة الوفاق والجيش الوطني، وتشكيل قوة مختلطة من الجيش وحكومة الوفاق بمشاركة القبائل في الأقاليم الثلاثة في ليبيا.

ووصف مسؤول ليبي على اطلاع بكواليس المفاوضات ما يجري لصحيفة “الشرق الأوسط”، بأن التطورات الجديدة هي “تمهيد لصفقة قرن كبيرة في ليبيا لإنهاء معاناة الدولة والشعب”.

وأشار المسؤول الليبي، أن التريتبات تتم عبلر مفاوضات إقليمية ودولية، لإنهاء الخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا.

وفي ذات الملف، صرحت مصادر غير رسمية، عن تمهيد لإسقاط الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق، وفقا لما نقلته “الشرق الأوسط”.

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