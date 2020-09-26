اشتراطات صناعة الخبز في ليبيا والمحسنات المستخدمة في صناعتها

تحت هذا العنوان أعلاه، اختار المركز ‏‎الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، التعريف بهذه الصناعة.

وأوضح المركز، أن هذه المادة التي شرح فيها تفاصيل صناعة الخبر والاشتراطات، أعدّها المهندس علي عبدالسيد علي غنية والمهندسة أمينة عبدالرحمن بن غارات، بفرع المركز في طرابلس.

وبدأ المركز بالتعريف بالمحسنات، بقوله: “هي مزيج من مواد غذائية مختصة مع بعض المضافات في صورة مسحوق جاف يضاف أثناء تحضير ومعاملة عجينة الخبز المرفوعة بالخمائر “.

وثانيا، أشار مركز الرقابة على الأغذية ولأدوية فرع طرابلس، أن أسباب الاستخدام، “تحسين جودة الخبز مثل الحجم ولون قشرة الرغيف وتماسك لبابة الخبز، ومعالجة الاختلافات في المواد الخام المستخدمة، وتسهيل مناولة وإنتاج الخبز، وتركيب المحسّن”.

ويتكون مُحسّن الخبر، بحسب المادة التي نشرها المركز، من “دقيق القمح ونشاء، ومستخلص الشعير وسكروز وجلوكوز ودكسترينات، وملح الطعام ودقيق الصويا ودهون نباتية وبروتين الصويا وجلوتين القمح”.

وعن المواد المضافة المسموح إضافتها إلى محسن الخبز وفق المواصفة القياسية الليبية رقم 822 لسنة 2015 ، أوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، أنها: “الإنزيمات والاميليز ب البروتييز ج – الزيلينيز، وعوامل مؤكسدة ومختزلة وأحماض وحمض الاسكوربيك (فيثامين ج) وحمض اللاكتيك ج – حمض الستريك ومثبتات وعوامل إستحلاب والليسثين وأحادي وثنائي جلسريدات الأحماض الدهنية النباتية وصمغ عربي وصمغ الجوار”.

وحول المواد المضافة المحظور إضافتها للمحسنات، أشار المركز إلى أنها: “برومات ايودات البوتاسيوم تحت رقم E 924، وحمض السستيين (L -Cysteine)تحت رقم E920 وكبريتات الامونيوم E517 ومادة حافظة حمض البوريك تحت E284 وحمض الطرطاريك تحت رقم E334 وتارترات الستاريل تحت رقم E483 وكارباميد تحت رقم E927 b وميتابيوسلفيت الصوديوم تحت رقم E223”.

أضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، عن “متى يتم اللجوء إلى محسن الخبز، وأجاب: “يتم إختيار المحسن المراد إضافته بعد إجراء دراسة كاملة لمواصفات الدقيق لأن لكل نوع من الدقيق يتطلب محسن يختلف عن محسن اللازم لنوع أخر بمعنى آخر محسن الدقيق القوي يختلف عن محسن الدقيق الضعيف وعدم الأخد بالطرق الأخرى لتحسين صفات الدقيق مثل خلط أصناف القمح وغيرها من الطرق”.

وعن الكميات المضافة من المحسّن، أوضح المركز، بقوله: “تختلف الكميات المضافة طبقا للمادة الخام (الدقيق ) ونوع المضاف الموجود في المحسن مثل حمض الاسكوربيك”.

وختم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، “لايوجد محسن خبز عام يؤدي كل اختلافات المادة الخام”.

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