شركة الخدمات العامة تعلن انتهاء أعمال التنظيف في طرابلس

أعلنت شركة الخدمات العامة في طرابلس، انتهاء أعمال التنظيف وكنس وإزالة المخلفات والأتربة، من أماكن داخل مدينة طرابلس، طريق الرئيسي الفلاح وطريق السكة جنة العريف وأمام مستشفي الخضراء وشارع جمال عبد الناصر.

وناشدت الشركة، المواطنين بضرورة الحرص على التخلص الآمن من المخلفات بوضعها في الأماكن المخصصة لها، حرصا على ‫تكون طرابلس نظيفة.

وفي وقت سابق، نوّهت شركة الخدمات العامة طرابلس، للمواطنين سكان مدينة طرابلس، بأنها لاحظت إشعال النار في صناديق القمامة من قبل المحتجين على انقطاع الكهرباء، وأن شركة الخدمات العامة طرابلس، تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وأشارت الشركة في تنويهها، أن هذه الأعمال تُسبّب في عرقلة عمل الشركة، ودعت وزارة الداخلية والجهات الأمنية للوقوف على دورهم والقبض على المجرمين الخارجين عن القانون الذين أضرموا النار في الصناديق التي تخدم عامة الناس.

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