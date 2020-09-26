فقدان قرابة 13 شخصا قبالة الشواطئ الليبية بعد تحطم قاربهم

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن فقدان 13 شخصا على الأقل في البحر، وتم العثور على ثلاث جثث، بعد تحطم مأساوي لقاربهم قبالة ساحل ليبيا الليلة الماضية.

ووصف موقع “مهاجر نيوز”، الحادثة بأنها مأساة جديدة قبالة السواحل الليبية، بعد غرق قارب يحمل على متنه قرابة 38 مهاجرا.

وأوضح الموقع المختص بملف الهجرة غير القانونية، أن صيادو أسماك ليبيين رصدوا القارب وأنقذوا 22 شخصا، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن انتشال ثلاث جثث واعتبار 13 آخرين في عداد المفقودين.

وأعلن مكتب المنظمة الأممية في ليبيا، أن البحث مازال جاريا عن 13 مفقودا آخرين كانوا على متن نفس القارب.

وأضافت المنظمة، أن صيادو أسماك ليبيين قد رصدوا القارب المنكوب مساء الخميس الماضي، وتمكنوا من انتشال 22 شخصا من الماء، توزعوا على الجنسيات المصرية والبنغالية والسورية والصومالية والغانية.

وبحسب اللروايات، ما يزال قرابة 13 مهاجرا آخرين مفقودين، اعتبروا في عداد الغرقى، وفي وقت لاحق، تم انتشال ثلاث جثث من الماء، إحداها تعود لمهاجر سوري،

وأشار موقع “مهاجر نيوز” أن القارب انطلق من ساحل مدينة زليتن، شرق العاصمة طرابلس، مساء الأربعاء الماضي.

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