هون تودع “الوال” أحد مبدعيها في الفن والإعلام عن عمر 72 عاما

خاص| 218

ودعت الأوساط الفنية والإعلامية في مدينة هون وعموم مدن بلدية الجفرة -الجمعة- أحد أعلامها المبدعين برحيل الأستاذ محمد السنوسي إبراهيم عن عمر ناهرز الــ 72 عاماً بعد مرض لم يمهله طويلاً .. وسُمي بـ”الوال” كونه أول مراسل إعلامي في هون وعموم الجفرة حين عُين في 1976 م، مراسلاًللوكالة الليبية للأنباء المعروفة اختصاراً بـ “وال”.

سبق نشاطه الإعلامي بروزه كواحد من أهم المبدعين منذ الستينيات في مجال كتابة الأغنية مع فرقة هون للموسيقى التي نشطت أولا ضمن إبداعات نادي هون الأهلي الثقافي الاجتماعي الرياضي المتأسس في 1951 وحتى بعد استقلاليتها عن النادي في 1983 م ،ومن بين أبرز مساهماته في كتابة الأغنية مشاركته في تأليف الأغنية الليبية الخالدة “يادنيا ديري الناس سوا” التي لحنها وغناها وشارك في كلماتها الفنان الراحل عمر مسعود وذاع صيتها في شتى ربوع ليبيا، كذلك للفقيد “محمد السنوسي” مساهمة فاعلة في فن المسرح ويعد من أحد نجومه في المدينة حيث كتب العديد من المسرحيات للفرقة وشارك في التمثيل وله نشاطات بارزة في الحركة الكشفية بالمدينة وتقديم الحفلات الأهلية والوطنية طيلة حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ولد “محمد السنوسي إبراهيم” في مدينة هون سنة 1948 م وتلقى تعليمه فيها مطلع الستينيات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرستي هون المركزية الابتدائية والمدرسة الإعدادية والتحق سنة 1965 بمعهد المعلمين العام في مدينة سبها وتحصل منه على دبلوم المعلمين سنة 1969 م.

تزوج الفقيد في 31 أغسطس من عام 1970 من المعلمة “ناجية الديف” إحدى رائدات تعليم رياض الأطفال بمدينة هون وله من الأبناء ستة، 5 ذكور وفتاة وابنه الثاني في الترتيب العمري هو الفنان التشكيلي الليبي “عماد السنوسي” .

عمل الفقيد مُدرساً في تعليم المراحل الابتدائية والإعدادية في مدن ليبية عدة منها بلدة “قطة” الواقعة في وادي الشاطىء جنوب البلاد ثم في بلدة تمنهنت بوادي البوانيس ثم في مدرسة حى القارة الابتدائية بمدينة سبها ثم رجع إلى هون ليعمل معلماً بمدرسة القصير الابتدائية ثم في مدرسة هون المركزية، ثم كُلِف بمهمة أمين المكتبة في مدرسة هون الاعدادية للبنين.

كُلِفَفي منتصف الثمانينيات بمهمة عضو اللجنة الشعبية للتعليم على مستوى مدينة هون كما كلف مديراً لمكتب الإعلام على مستوى بلدية الجفرة منذ سنة 1984 حتى 1986 م، كما كلف مديرا للسوق العام هون من عام 1986 الى 1989 م .. واستقال من العمل الحكومي سنة 1989 م ليتفرغ للأعمال الحرة.

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