النمروش يكلف قوة مكافحة الإرهاب لفض النزاع المسلح بتاجوراء

أخبار ليبيا24

كلّف وزير حكومة الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، العقيد صلاح الدين النمروش، الجمعة، قوة مكافحة الإرهاب لفض النزاع والاشتباكات الدائرة في تاجوراء بين كتيبتي “الضمان” و “أسود تاجوراء” التابعتين لحكومة الوفاق.

واندلعت فالجمعة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط منطقة بئر الأسطى المأهولة بالسكان بين الكتيبتين، بسبب خلافات بين عناصرهما.

وكان النمروش، قد أمر بحل الكتيبتين، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق الحادثة. وقال النمروش، في تصريحات صحفية سابقة، إنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين، إذا لم يتوقف فورًا إطلاق النار.

وعكست الاشتباكات بين القوتين المسلحتين في منطقة تاجوراء من جديد عن حجم التوترات الأمنية الشديدة بين مجموعات الوفاق المسلحة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في تاجوراء بين قوتين متقاتلين تابعتين لحكومة الوفاق، مؤكدة أن الاشتباكات أدت إلى إلحاق أضرار بممتلكات خاصة وتعريض المدنيين للأذى.

وذكّرت البعثة، جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأكدت على الحاجة الملحة للإصلاح المطلوب بشدة لقطاع الأمن الليبي.

وقالت البعثة، إنها تابعت بقلق بالغ الاشتباكات بين جماعتين مسلحتين في تاجوراء، وهو حي مأهول بالسكان المدنيين في طرابلس، باستخدام أسلحة ثقيلة.

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