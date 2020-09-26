«سرت للنفط» تعلن استئناف الرحلات الجوية بين البريقة ومعيتيقة 

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن استئناف الرحلات الجوية بين مرسى البريقة ومطار امعيتيقة بدءً من أول أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان مكتب الشركة بطرابلس المكلف بالإشراف على الرحلات الجوية وشؤون الحجز الجوي والترحيل في بيان أن استئناف الرحلات، يأتي ضمــن الترتيبــات التي اتخذتهـا الشركة لاستئناف عملياتها بمخـتلف المواقــع.

ووجه مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة تعليمات بضرورة أخذ التدابير والإجراءات اللازمة لعودة المستخدمين المقيمين بالمنطقة الغربية ممن تتطلب الضـرورة تواجـدهم بعمــلهم.

وأوضح البيان، أن الرحــلات الجوية ستكون بواقــع ثلاث رحلات أسبوعيــة وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/10/2020م، على النحو التالي:

الخميـــس والسبــت الإقلاع من مطــار معيتيقة الساعة 14:30 ظهراً.

الثلاثــــاء الإقلاع من مطار معيتيقة الساعـــة 09:00 صباحاً.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعت عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والمواني النفطية.