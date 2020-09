عقيل: الشعب الليبي مصمم على الخلاص من “الوفاق” بعد فشلها المروع

أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل، أن حكومة الوفاق

غير المعتمدة هي من قوّضت الطموحات ببناء ديموقراطية حقيقية، موضحًا أنه لا يوجد طرف

متورط بتقويض طموحات الليبيين لبناء الديمقراطية غير المليشيات الفاشية التي تحالفت

معها “الوفاق” ومكّنتها من السيطرة على القرارات الاستراتيجية للدولة وإدارتها

العامة برمتها.

وشدد عقيل، على أن الشعب الليبي مصمم على الخلاص من السراج ومن حكومته

وحلفائه بعد ما أظهروه من فشل مروع في إدارة شؤون الدولة، وتوريطها بمستويات فساد غير

مسبوق وجلب الآلاف من المرتزقة.

وقال عقيل، إن المليشيات فرضت استمرار ما كان يسمى بالمؤتمر الوطني العام

حتى بعد انتخاب البرلمان الذي رفضوه مع أنهم هم من نظموا الانتخابات لمجرد نقل مقره

إلى مدينه طبرق بسبب صعوبة وصول المليشيات إليه وممارسة الضغط المسلح عليه.

