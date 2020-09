أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن ليبيا ستشهد رياح بحرية على الشوطئ الليبية تُسهِمْ في رفع مستوى الأمواج إلى المترين وأكثر على معظم السواحل الليبية لثلاث أيام متتالية تبدأ غربا لتنتقل شرقا بشكل سريع، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن الرياح متوقع أن تصل لمناطق الساحل الغربي بسرعة قد تصل إلى 60 كليو متر في الساعة

وأشارت الجمعية إلى قُرب نهاية موجة الحر على بعض مناطق ليبيا

The post رياح بحرية على كافة الشواطئ تسهم في ارتفاع الأمواج إلى مترين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24