حكومة الوفاق تستعين بمطلوب دوليا لفض نزاع مسلح بتاجوراء

أخبار ليبيا24

استعانت حكومة الوفاق، بالمطلوب دوليا، صلاح بادي، لمحاولة فض النزاع المسلح بين كتيبتين متصارعتين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وأظهر تسجيل مصور، بادي، وهو يحث المتقاتلين من كتيبة “الضمان” و “أسود تاجوراء” إلى فض الاشتباكات ووقف إطلاق النار.

وشهدت الجمعة منطقة بئر الأسطى بتاجوراء اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أدت إلى إصابة عدد من المدنيين.

ويعد صلاح بادي قائد “لواء الصمود” ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب الليبي، وشملت أكثر من 75 إرهابياً متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا.

وأطلق بادي عملية عسكرية أطلق عليها “فجر ليبيا” عام 2014 اعتراضا على نتائج انتخاب مجلس النواب الليبي وهزيمة جماعة الإخوان في الانتخابات، ما أدى إلى تدمير معظم المنشآت الحيوية في العاصمة وعلى رأسها مطار طرابلس الدولي.

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