رويترز: حفتر يملك ما يكفي من القوة والنفوذ السياسي لإحباط محاولة تجاهله

قالت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير أمس الخميس، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لا يزال يلعب دورا محوريا في ليبيا، على الرغم من مساعي تهميشه من قبل بعض الأطراف الدولية.

وذكرت الوكالة أن حفتر لا يزال يبسط سيطرته على موانئ نفطية، ويملك ما يكفي من قوة النيران والنفوذ السياسي لإحباط أي خطط تستبعده من المشهد.

وتابعت أن دوره في الرفع الجزئي لحظر نفطي خلال الأسبوع الماضي يُظهر أنه لا يزال يلعب دورا محوريا في شرق ليبيا، حيثُ بنى جهازا أمنيا على مدى السنوات الـ6 الماضية.