باشاغا يبحث مع سفير هولندا خطط إرساء الأمن المهني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز خطط الوزارة لإرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات.

وقال باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه تحدث مع السفير الهولندي عن خطط الوزارة لإرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات” معربا عن شكره للسفير على الدور الهولندي في دعم ملفات حقوق الإنسان في ليبيا وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق” مرتكبي الجرائم.

وقدم باشاغا التهنئة للسفير بعودة سفارة هولندا للعمل من العاصمة طرابلس بشكل جزئي في هذه الفترة معربا عن أمله في التشغيل الكامل قريباً، واستعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.