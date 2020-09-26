«باشاغا» للسفير الهولندي: نشكرك على تكوين لجنة للتحقيق مع «حفتر» ومستعدون لتأمين السفارات

وجه فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق، الشكر إلى ‏السفير الهولندي لارس تومرز لتكوين لجنة تقصٍ للحقائق تلاحق ما وصفه ب”ميليشيات حفتر”، في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر.

وزعم باشاغا في تدوينة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه تحدث مع السفير الهولندي عن خططه لإرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات.

وهنأ باشاغا سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، بعودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة طرابلس بشكل جزئي، مدعيا استعداده الإدارة لتأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.