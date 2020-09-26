دول أفريقية ترفض تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف خلفا لسلامة في ليبيا

وصلت المحادثات لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة، الجمعة، إلى طريق مسدود.

وكانت ألمانيا قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن، بهدف التوصل لاتفاق حول مبعوث أممي إلى ليبيا لخلافة سلامة الذي استقال في مارس لأسباب صحية.

لكن دولا أفريقية رفضت تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي إفريقي في تصريحات نقلتها “ارم” ”لسنا ضد أحد. نريد أفريقياً“ لتولي المنصب.