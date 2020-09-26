العباني: صراع المليشيات في طرابلس يأتي للحصول على مزيد من المكاسب المادّية والنفود

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنّ ما يجري بين المليشيات من صراع وتقاتل هو أمر طبيعي جدًا، ولا علاقة له بالسياسة والحكم؛ فهو صراع حول المغانم ومراكز النفوذ والعائدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، وما يتحصّلون عليه من مقابل أتعاب من الذين يستخدمونهم.

العباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ صراع المليشيات وخاصّة في طرابلس هو من أجل الحصول على مزيد من المكاسب المادية والنفود.

وأضاف: “سرت والجفرة البوابة الغربية للهلال النفطي، والتي كادت القوات التركية وما استجلبته من مرتزقة سوريين اقتحامهما، لولا استماتة الجيش والدعم المصري القوي، خاصّة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنّ سرت والجفرة خطٌّ أحمر، فلم يعجز الفكر الإمبريالي عن التقدّم بمبادرة سرت والجفرة منزوعة السلاح وإعادة إنتاج النفط وتصديره، لتعويض النفط الإيراني، وتمكّن السفير الأمريكي للأسف من إقناع اللاهثين وراء المناصب والسلطة، لجعل بوابة الهلال النفطي الغربية بلا بواب، ليسهل على الأتراك استباحة الهلال النفطي واستغلال الثروات الليبية لتعويض ما يتعرّض له اقتصادهم من خسائر وتدنٍّ متواصل في سعر الليرة”.

كما أكّد على أنّ حلَّ الصراع الليبي يكمن في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وطرد المستعمر التركي وما يستجلبه من مرتزقة سوريين.

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