الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية… ترقب وتوقع

ترقب وتوقعات وتصريحات متباينة ، دون تعليق رسمي ، تلك أهم ما يمكن أن يوصف به الاجتماع المقبل ، لوفدي مجلس الرئاسة الليبي ومجلس النواب الليبي ،ببوزنيقة المغربية.

الموعد المعلن عنه لاستئناف الحوار، غدا الأحد ،حسب تصريحات مختلفة، لكن الى حدود صباح اليوم السبت ، لم يعلن بعد عن وصول أيا من أعضاء الوفدين الى المغرب.

وكان وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، أعلن الجمعة، من طرابلس ،على لسان عضوه المشارك في حوار المغرب، عبد السلام الصفراني، بأن جلسات الحوار المقبلة في المغرب، تتعلق بمسار المناصب السيادية، فقط، وليس بالمسار التنفيذي، المتعلق بتعديل المجلس الرئاسي.

وأضاف، بحسب وسائل محلية، أن الموعد المقرر لانعقاد الحوار ،هو يوم السبت ، ما لم يطرأ عليه تغيير بسبب مشاكل الطيران.

وأشار الصفراني إلى أن مناقشة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وما يتعلق بالسلطة التنفيذية ستناقش في جنيف، ومن المرجح انعقادها منتصف الشهر المقبل.فيما أعلنت جهات محلية مغربية أن استئناف الحوار سيبدأ غدا الأحد، في مدينة بوزنيقة ،مرجحة مشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخالد المِشْري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري في الجولة الثانية من اجتماعات المغرب.

ويعتقد مصدر مقرب من الحوار ، بأن محاولات المغرب تحقيق خطوة نوعية في مسار الحوار تتعلق بجمع عقيلة صالح ، بخالد المشري، على طاولة واحدة ، تواجه عراقيل “خارجية” بعد “لم تلن”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المغرب يحرص على هذا اللقاء، ورتب له منذ فترة طويلة.