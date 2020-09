المستشفى الميداني في إجدابيا يعلن عن حاجته إلى وقود الديزل

أعلن المستشفى الميداني في إجدابيا، اليوم السبت، عن حاجته

إلى وقود الديزل بعد نفاد الكمية التي كانت تستخدم لتشغيل المولد الكهربائي بالمستشفى

بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر في المدينة.

وقال أحد مهندسي دائرة توزيع كهرباء إجدابيا، جمعة الهوني،

إن وضع الشبكة غير مستقر وهناك عجز كبير جداً في التوليد وزيادة في ساعات طرح الأحمال

على المدينة، مطالبًا المواطنين بالالتزام وعدم الهجوم على مقرات عمل المناوبين بالمحطات

الكهربائية.

وأكد الهوني، أن الشركة العامة للكهرباء فرع إجدابيا أبلغت

الجهات الأمنية المختصة بعد محاولة التهجم على محطة توليد الكهرباء طريق طبرق من بعض

المواطنين.

وأعلنت دائرة توزيع كهرباء إجدابيا، عن مجموعة من المواطنين

حاولوا، أمس الجمعة، التهجم على محطة طريق طبرق 66/11 ك، معتقدين أن المشغلين والعاملين

في الشبكة وراء إنقطاع التيار.

