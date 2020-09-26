الولايات المتحدة تتعهد بدعم الجهود لإنهاء أزمة الكهرباء في ليبيا

تعهد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بدعم الولايات المتحدة لجهود الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لإنهاء أزمة الكهرباء.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع “تويتر” أن نورلاند شارك في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين وتعهد بدعم الولايات المتحدة لجهود الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لإنهاء أزمة الكهرباء.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والسفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، بصفته الرئيس الدوري لمجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين، اجتماعاً في 23 سبتمبر مع الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، لمناقشة سبل معالجة التدهور غير المقبول لأزمة الكهرباء على ضوء الجهود الليبية المبذولة لإعادة فتح قطاع الطاقة.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، الجمعة، إن الليبيين في جميع أرجاء البلاد يعانون من انقطاع شديد للتيار الكهربائي، يصل إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم.

ولفتت البعثة الأممية إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد السلام الأنصاري، قدم تصورا للشركة من أجل معالجة العجز الحالي البالغ 3000 ميجاوات على المديين القصير والطويل.