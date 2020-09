أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، اليوم السبت تسجيل ١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في نشرتها عن الوضع الوبائي للمدينة، ليوم أمس الجمعة أن فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، استلم نتائج عدد 33 مسحة أنفية والتي كانت منها عدد 17 مسحة موجبة.

وأشارت لجنة مجابهة كورونا في صرمان، أن الحالات الموجبة بلغ عددها 17 حالة موجبة، منها 6 حالات جديدة.

وأضافت اللجنة، أن 3 حالات من محلة صرمان المدينة، و4 حالات من محلة مخلوف، و3 حالات من محلة العين، و4 حالات من محلة الساحل، وحالتين من محلة زكري، وحالة واحدة من محلة الشاطي.

The post صرمان تسجل ١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24