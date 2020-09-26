العباني: هذه أهداف المسلحين المتصارعين في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن الصراع بين التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس أمر طبيعي وليس له علاقة بالسياسة والحكم وإنما للحصول على مزيد من المكاسب المادية والنفوذ.

وقال العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إن ما يجري بين المليشيات من صراع وتقاتل فهو أمر طبيعي جدا، ولا علاقة له بالسياسة والحكم، فهو صراع حول المغانم ومراكز النفوذ، والعائدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، وما يتحصلون عليه من مقابل أتعاب من الذين يستخدمونهم، وبالتالي فإن صراع المليشيات وخاصة في طرابلس هو من أجل الحصول على مزيد من المكاسب المادية والنفود”.

وأضاف العباني “سرت والجفرة البوابة الغربية للهلال النفطي، والتي كادت القوات التركية وما استجلبته من مرتزقة سوريين أن تقتحمها لولى استماتة الجيش الوطني الليبي والدعم المصري القوي” خاصة بعد إعلان الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر” وأردف “لم يعجز الفكر الإمبريالي عن التقدم بمبادرة سرت والجفرة منزوعة السلاح وإعادة إنتاج النفط وتصديره، لتعويض النفط الإيراني”.

وتابع العباني “تمكن السفير الأمريكي (ريتشارد نورلاند) للأسف من إقناع اللاهثين وراء المناصب والسلطة، لجعل بوابة الهلال النفطي الغربية بلا بواب، ليسهل على الأتراك استباحة الهلال النفطي واستغلال الثروات الليبية لتعويض ما يتعرض له اقتصادهم من خسائر وتدني متواصل في سعر الليرة” مضيفا “لعل حل الصراع الليبي يكمن في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وطرد المستعمر التركي وما يستجلبه من مرتزقة سوريين”.