أعلنت مصادر صحفية، السبت، أن المحادثات السياسية لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضحت المصادر أن ألمانيا كانت قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن، بهدف التوصل لاتفاق حول مبعوث أممي إلى ليبيا لخلافة سلامة الذي استقال في مارس لأسباب صحية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض الدول الأفريقية رفضت تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن بعض الدبلوماسيين الأفارقة يريدون أن يتولى ذلك المنصب سياسي أفريقي

The post دول أفريقية ترغب في تولي سياسي أفريقي منصب المبعوث الأممي لليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24