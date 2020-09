خاص ليبيا ٢٤ / حنان منير

أعلن مدير ما يسمى بالمرصد السوري رامي عبد الرحمن اليوم السبت عودة 1400 “مرتزق” سوري من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم في ليبيا

