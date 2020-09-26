المرصد السوري: عودة دفعة جديد من مرتزقة أردوغان في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان عادوا إلى الأراضي السورية.

وأكد المرصد السوري عبر موقعه الرسمي أن أكثر من 1400 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لأنقرة عادوا إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، موضحا أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 8500 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وكان المرصد السوري أعلن في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أميركي، يأتي ذلك في ظل التوافق الليبي – الليبي.