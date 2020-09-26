الاحتفال بشفاء حالة مصابة بكورونا داخل حقل مسلة

أخبار ليبيا24

احتفل الجمعة مستخدمي حقل مسلة النفطي بشفاء حالة مصابة بفيروس كورونا داخل الحقل، وذلك بعد نحو شهر من إصابتها.

وأعلن الجمعة شفاء وتعافي أول حالة إصابة بالحقول النفطية من فيروس كورونا، حيث أكد “حقل مسلة” على فيسبوك، شفاء المستخدم “البيرتو بيسغان” التابع لشركة تقنية ليبيا بعد إصابته بالفيروس، الذي أصيب به يوم 01 سبتمبر 2020.

وذكر الحقل، إن الطاقم الطبي بعيادة الحقل تعامل مع المستخدم بكل إنسانية، وبالإمكانيات المتوفرة لديهم وقدموا له كافة الأدوية اللازمة ومتابعة حالته الصحية بشكل دوري يوميا.

وأوضح، أن المستخدم المصاب كان متعاوناً مع العيادة بأخذ كافة النصائح الطبية وقضاء فترة الحجر الصحي داخل الحقل لمدة 25 يومًا.

وأعرب الحقل، عن شكره لكافة المستخدمين على التزامهم وتحملهم طيلة فترة الحجر الصحي بالحقل، وذلك حفاضا على صحتهم وسلامتهم.

كما جرى توجيه الشكر إلى الطاقم الطبي بعيادة الحقل على مجهوداتهم طيلة هذه الفترة الصعبة التي مرت عل الحقل، إضافة إلى تقديم الشكر إلى مركز مكافحة الامراض ومركز الرصد والتقصي جالو-بنغازي على تعاونهم مع قسم الصحة المهنية بالحقل.

وشكرت إدارة الحقل كافة الأقسام بالحقل على تعاونهم وتذليل كافة الصعاب من أجل الحفاظ على صحة الجميع.

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