ليبيا الان

فتح باب الترشح لانتخابات مجالس بلديات طرابلس الكبرى

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية عن فتح باب الترشح لانتخابات مجالس بلديات طرابلس الكبرى خلال شهر اكتوبرالقادم .

 وستشمل الانتخابات بلديات – طرابلس المركز- ابوسليم- سوق الجمعة- عين زارة – حي الاندلس- تاجوراء – الزاوية الغرب – صبراتة-القربولي – قصر الاخيار-الرجبان.

 وقالت  اللجنة المركزية أنه سيتم الاعلان تباعاً بدأً من الاسبوع الاول من شهر أكتوبر عن فتح باب الترشح . داعية الراغبين في الترشح لأنتخابات المجالس البلدية  الى تجهيز ملفاتهم وفقا للإجراءات وشروط الترشح والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا عند تسليم الملفات. .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك