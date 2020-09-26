أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية عن فتح باب الترشح لانتخابات مجالس بلديات طرابلس الكبرى خلال شهر اكتوبرالقادم .

وستشمل الانتخابات بلديات – طرابلس المركز- ابوسليم- سوق الجمعة- عين زارة – حي الاندلس- تاجوراء – الزاوية الغرب – صبراتة-القربولي – قصر الاخيار-الرجبان.

وقالت اللجنة المركزية أنه سيتم الاعلان تباعاً بدأً من الاسبوع الاول من شهر أكتوبر عن فتح باب الترشح . داعية الراغبين في الترشح لأنتخابات المجالس البلدية الى تجهيز ملفاتهم وفقا للإجراءات وشروط الترشح والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا عند تسليم الملفات. .