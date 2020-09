أكد مدير ما يسمى بالمرصد السوري رامي عبد الرحمن أن

تعداد المرتزقة المجندنين الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 8500 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

The post عاجل// “المرصد السوري” لـ” ليبيا 24: إجمالي أعداد المرتزقة المجندنين الذين ذهبوا إلى ليبيا بلغ نحو 18 ألف appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24