بالصور.. مهرجان ليبيا الزراعي ينطلق في تمنهت رغم انتشار «كورونا» وقلة الإنتاج

انطلقت أمس الجمعة في أرض المعارض بقرية تمنهنت ببلدية وادي البوانيس فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان ليبيا الزراعي؛ بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقلة الإنتاج الزراعي للعام الجاري.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض، المهندس محمد على الهادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المعرض هذا العام ليس بحجم الأعوام السابقة نتيجة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهدف من إقامته إبراز للمنتجاتاالزراعية و الصناعية التي تعتمد على الزراعة، فضلا عن إتاحة فرصة تلاقي بين الفلاح و المستثمر الزراعي من شركات و مصانع.

كما يهدف المعرض إلى زيادة التوعية الزراعية للفلاحين من خلال إقامة الندوات والمحاضرات حول المحاصيل الزراعية، علاوة على ذلك فهو نافدة لليبيا زراعيا على دول العالم، وفق الهادي.

من جانبه، قال المزارع المشارك في المعرض حميد الطاهر: «لقد شاركنا رغم ما نعانيه هذا العام من انقطاع للتيار الكهربائي وإتلاف اغلب المحاصيل الزراعية نتيجة عدم الري، ما أثر في الإنتاج خلال العام الجاري وجعله قليلا».

وشمل المعرض عدة فروع للبيع والتسويق منها للتمور والعسل والصناعات التقليدية وفصائل لبعض اشجار الفواكه و المعدات الزراعية، إلى جانب عروض فنية لفرقة غات الشعبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا