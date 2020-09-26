مركز بنغازي الطبي: نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا

أعلن المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، عن نجاح أطباء برج الأمل، اليوم السبت، في إجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة داخل غرفة العناية الفائقة لأم مصابة بفيروس كورونا وتحت جهاز التنفس الصناعي.

وذكر المكتب الإعلامي على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه تم وضع الحالة تحت جهاز التنفس الصناعي وتم إجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين، وقام الفريق بتجهيز المستلزمات والمعدات الخاصة بالعملية القيصرية داخل وحدة العناية الفائقة، نظرا لأن حالة المريضة تستدعي إجراء عملية ولادة لها في الحال.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الطاقم الطبي المكون من (أطباء النساء والولادة -أطباء العناية الفائقه – أطباء الأطفال وحديثي الولادة) تمكن من إجراء العملية بنجاح، ونقل الطفلة لقسم حديثي الولادة.





