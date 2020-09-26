وصول الوقود لمحطة كهرباء السرير الغربي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية وصول الوقود الخفيف “الديزل” إلى محطة كهرباء السرير الغربي والتي خرجت عن العمل اليومين الماضيين بسبب نفاد الديزل.

وأكدت الهيئة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مجموعة من الشاحنات المحملة بكميات من الديزل وصلت أمس الجمعة إلى محطة كهرباء (السرير الغربي ) ويجري العمل على تفريغ الحمولة في خزنات ليجري بعد ذلك فلترة وتقنية هذا الوقود من الشوائب بعد مرورها عبر منظومات التنقية الخاصة بالمحطة ليتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها على الشبكة الكهربائية الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أن محطة كهرباء (السرير الغربي) خرجت عن العمل اليومين الماضيين بسبب عدم وصول الإمدادات في وقتها ونفاد الديزل داخل خزنات المحطة.