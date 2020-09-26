سفير ليبيا بالأردن: أيها العابثون العابرون كفّوا أيديكم عن هذا الوطن

أخبار ليبيا24

دعا سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية، محمد البرغثي، اليوم السبت، من وصفهم بـ ” العابثون العابرون” بكف أيديهم عن ليبيا، مشيرًا إلى أن تأسيس مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية جديدة يمثلان جسر العبور نحو الاستقرار في البلاد.

وقال البرغثي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، “من يعرف وزن الوطن، يُدرك جيداً أن الوطن ليس وزناً خفيفاً، الوطن يتطلع الى أوزان ثقيلة، الوطن يستحق ذلك وأنتم قادرون، بل أنتم فاعلون”.

وأضاف، “أيها العابثون العابرون: كفّوا أيديكم عن هذا الوطن، أرجوكم: قليلاً، قليلاً من الحياء، إنه وطنٌ وهذا رجاء”.

وكان البرغثي، قد رأى الجمعة، أن المجلس الرئاسي القادم وحكومة الوحدة الوطنية القادمة، يمثلان جسر العبور نحو الاستقرار وبناء الدولة على أسس دستورية متينة.

وقال، “لا بد أن ترتقي الاختيارات الجديدة الى مستوى هذه التحديات، بلادنا في حاجة ماسة الى فريق وطني مُتناغم وليس مُتصارع”.

وأضاف، “يجب أن لا نكرر الأخطاء، علينا الاستفادة من التجربة السابقة”.

وقال، سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية، “أتمنى أن يكون الحوار القادم، حواراً وطنياً بامتياز، يتنافس فيه الجميع من أجل مصلحة الوطن ويقدمون بذلك للعالم ولشعبنا، صورة حضارية راقية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24