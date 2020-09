“الوفاق” تلجأ إلى المعاقب دوليا صلاح بادي لفض نزاع مسلح في تاجوراء

أكدت مصادر ميدانية، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة، استعانت بآمر ما

تسمى بمليشيا لواء الصمود والمطلوب دوليًا، صلاح بادي، لمحاولة فض النزاع المسلح بين

كتيبتين متصارعتين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر، أن بادي تدخل لحل أزمة القتال الدائرة بين

ما تسمى بمليشيا “الضمان” بقيادة علي دريدر، ومليشيا “أسود تاجوراء”

بقيادة نادر الأزرق، بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بينهما فجر الجمعة في منطقة

الأربع شوارع ببئر الأسطى ميلاد، وتطورت إلى استخدام الدبابات والصواريخ المحمولة،

إلى جانب الأسلحة الثقيلة في صراعهما بالقرب من منازل المواطنين.

وقالت المصادر، إن الاشتباكات بدأت بعد مقتل المليشياوي أحمد الجدوق

التابع لمليشيا “الضمان” ومرافق له على يد المليشياوي علي دريدر، أحد عناصر

مليشيا “أسود تاجوراء”، مساء الخميس، أثناء وجودهما بالسوق.

بينما أظهر تسجيل مصور، بادي، وهو يحث المتقاتلين من الجانبين

إلى فض الاشتباكات ووقف إطلاق النار، بعد وصوله على رأس رتل مسلح مكون من 30 آلية في

محاولة للضغط على المليشيات بعد فشل جهود “الوفاق” في حل المشكلة.

