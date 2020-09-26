عاجل ليبيا الان

“الوفاق” تلجأ إلى المعاقب دوليا صلاح بادي لفض نزاع مسلح في تاجوراء

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر ميدانية، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة، استعانت بآمر ما
تسمى بمليشيا لواء الصمود والمطلوب دوليًا، صلاح بادي، لمحاولة فض النزاع المسلح بين
كتيبتين متصارعتين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر، أن بادي تدخل لحل أزمة القتال الدائرة بين
ما تسمى بمليشيا “الضمان” بقيادة علي دريدر، ومليشيا “أسود تاجوراء”
بقيادة نادر الأزرق، بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بينهما فجر الجمعة في منطقة
الأربع شوارع ببئر الأسطى ميلاد، وتطورت إلى استخدام الدبابات والصواريخ المحمولة،
إلى جانب الأسلحة الثقيلة في صراعهما بالقرب من منازل المواطنين.

وقالت المصادر، إن الاشتباكات بدأت بعد مقتل المليشياوي أحمد الجدوق
التابع لمليشيا “الضمان” ومرافق له على يد المليشياوي علي دريدر، أحد عناصر
مليشيا “أسود تاجوراء”، مساء الخميس، أثناء وجودهما بالسوق.

بينما أظهر تسجيل مصور، بادي، وهو يحث المتقاتلين من الجانبين
إلى فض الاشتباكات ووقف إطلاق النار، بعد وصوله على رأس رتل مسلح مكون من 30 آلية في
محاولة للضغط على المليشيات بعد فشل جهود “الوفاق” في حل المشكلة.

The post “الوفاق” تلجأ إلى المعاقب دوليا صلاح بادي لفض نزاع مسلح في تاجوراء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • دليل علي انها حكومه لفاق وليس وفاق ودليل علي ان نهجها نهج بلطجي لذلك تفتق ذهنها علي الاستعانه بالبلطجي طلاح بذائي هذا الوغد الذين عندما رأيناه يكبر الله ظننا أنه حرر القدس واذا به بهذا النذل يكبر الله علي جريمه خرق مطار طرابلس بيما يحوي من طائرات نقل ركاب فلن تهنأ ليبيا عندما يؤل مصير مليشيات ما آلت اليه مصير نليشيات رمضان السويحلي ففي يوم آغر علي ليبيا مر أفتكت فيه من الشر الذي كان يآتي من قطاع الطرق بقيادة رمضان السويحلي ففي ظرف يوم او بعض من يوم اصبح وأصبحت في خبر كان ففي ساعات مباركه ميمونه تم استسلام السويحلي وجز رأسه وتفككت مليشيات علي يد فرسان بني وليد المجاهده كان قبل مئة عام ومئة عام في عمر الشعوب لا تساوي شئ وكأنها بالأمس

    رد