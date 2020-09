السفارة الأمريكية تتعهد بدعم قطاع الكهرباء في ليبيا

تعهد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بدعم الولايات المتحدة لجهود الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لإنهاء أزمة الكهرباء.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع “تويتر” أن نورلاند شارك في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين وتعهد بدعم الولايات المتحدة لجهود الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لإنهاء أزمة الكهرباء.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، والسفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، -بصفته الرئيس الدوري لمجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين-، اجتماعاً في 23 سبتمبر الماضي، مع الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا لمناقشة سبل معالجة التدهور غير المقبول لأزمة الكهرباء على ضوء الجهود الليبية المبذولة لإعادة فتح قطاع الطاقة.

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء عبد السلام الأنصاري، تصور الشركة لمعالجة العجز الحالي البالغ 3000 ميجاوات على المديين القصير والطويل، منوها إلى أن إجراء عمليات الصيانة والحفاظ على استقرار الشبكة هي الإجراءات التي يمكن القيام بها على المدى القصير، لكن تنفيذ هذه الإجراءات يزداد تعقيداً بسبب صعوبة تطبيق جدول فعال لتوزيع الأحمال.

وأعرب المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية، عن تخوفهم إزاء تدهور الأوضاع كما أعربوا عن التزامهم بدعم الشركة العامة للكهرباء في معالجتها لهذه الأوضاع، كما ارتأى المشاركون أن من المجالات التي يمكن تعزيز الدعم فيها إيلاء الأولوية للصيانة الحيوية وتحسين مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار.

