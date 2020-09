العباني : ما يحدث بين مليشيات الوفاق صرع حول الغنائم والنفوذ لا علاقة له بالسياسة

أعلن عضو مجلس النواب محمد العباني، السبت، أن ما يجري بين مليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة من صراع وتقاتل فهو أمر طبيعي ولا علاقة له بالسياسة والحكم، فهو صراع حول الغنائم ومراكز النفوذ، والعائدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، وما يتحصلون عليه من مقابل أتعاب من الذين يستخدمونهم.

وقال العباني في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن سرت والجفرة البوابة الغربية للهلال النفطي، كادت القوات التركية وما إستجلبته من مرتزقة سوريين اقتحامهما، لولا استماتة الجيش والدعم المصري القوي، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر.

وأضاف العباني أن السفير الأمريكي تمكن من إقناع اللاهثين وراء المناصب والسلطة، لجعل بوابة الهلال النفطي الغربية بلا بواب، ليسهل على الأتراك استباحة الهلال النفطي واستغلال الثروات الليبية لتعويض ما يتعرض له اقتصادهم من خسائر وتدني متواصل في سعر الليرة، مشيرا الى أن حل الصراع الليبي يكمن في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وطرد المستعمر التركي وما يستجلبه من مرتزقة سوريين”.

