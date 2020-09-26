ضبط خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل بيعه في أجدابيا

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من الخبز المدعم الغير صالح للاستهلاك البشري في أحد المخابز العاملة بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز، أنه من خلال الدوريات الأمنية المتحركة التي شنها الجهاز على عدد من المخابز العاملة في مدينة أجدابيا، جرى ضبط كميات كبيرة من الخبز المدعم الغير صالح للاستهلاك البشري والذي كان معد لبيعه للمواطنين.

وأضاف أنه جرى إغلاق المخبز، ونقل كميات الخبز الغير صالحة للاستهلاك البشري إلى مقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مطالبا المواطنين والمقيمين البلاغ عن أي شيء مخالف للقانون عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر الحضور الشخصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا