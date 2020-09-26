لجنة مجابهة كورونا بمصراتة: تسجيل 21 إصابة جديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وأكدت اللجنة في إيجازها اليومي أمس الجمعة أنه جرى سحب 33 مسحة انفية بلعومية منها 32 مسحة انفيه بلعومية داخل المقر ومسحة واحدة خارج المقر موضحة أن إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بلغ 21 حالة داخل البلدية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الجمعة تسجيل (658) إصابة جديدة بفيروس كورونا منها ( 430 جديدة + 228 مخالطة ) بالإضافة إلى شفاء ( 666 ) حالة شفاء، وتسجيل عدد ( 17 ) حالة وفاة.