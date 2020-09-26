طرابلس.. الهيئة العامة للأوقاف تناقش تصورا لعودة فتح المساجد

عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد احميدة العباني اجتماعا مع الدكتور محمد عبد العاطي شمبش عضو لجنة الوبائيات المنبثقة عن اللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا المستجد .

وتطرق الاجتماع لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الهيئة الى اللجنة العليا حول التصور العام لعودة فتح المساجد لكل الصلوات والترتيبات التي اتخذتها الهيئة لذلك .

وشددت الهيئة خلال الاجتماع حرصها على عودة فتح مراكز التحفيظ للقيام بدورها في تحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية ، مع التأكيد على الالتزام بأخذ التدابير الوقائية ووضع الآليات المناسبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمصلين.

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