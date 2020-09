قالت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن منسوب السلاح الذي يدخل يوميا إلى ليبيا غير مقبول

The post عاجل // ويليامز : منسوب السلاح الذي يدخل إلى ليبيا يوميا غير مقبول appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24